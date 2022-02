Barry: Enfin une date pour la saison 3, HBO dévoile aussi des photos

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/02/2022 à 16h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

ENFIN ! HBO a programmé une date pour la saison 3 de Barry, presque 3 ans après la saison 2.

La saison 3 de la comédie acclamée menée par Bill Hader débutera le dimanche 24 avril prochain.





Hader joue le tueur éponyme, qui rêve d'être acteur. Il essaie de quitter son job sanglant et de poursuivre ses rêves de célébrité à Hollywood. Il a déjà éliminé beaucoup des facteurs qui le poussaient vers la violence, mais il découvre qu'elles n'étaient pas les seules forces en jeu. Qu'est-ce qui, dans son esprit, a pu le mener à choisir cette voie en premier lieu ? La saison 3 verra Barry et les autres personnages essayer de faire les bons choix.Dans la saison 2, Barry a exterminé une maison remplie de tueurs à la recherche de son ancien agent Fuches; Sally a fait une forte impression en tant qu'actrice; Noho Hank, le mafieux tchétchène a failli être renvoyé dans son pays d'origine; et Gene, le professeur de comédie de Barry, s'est souvenu que Fuches lui avait dit que Barry était responsable de la mort de sa petite amie policière.HBO a aussi dévoilé des photos de la saison 3, où Barry n'a pas l'air d'aller très bien.

Source : TV Line