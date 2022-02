Atlanta prendra fin avec sa saison 4

News Séries

La fin est en vue pour Atlanta.

La dramédie menée par Donald Glover prendra fin avec sa saison



La troisième saison sera diffusée à partir du jeudi 24 mars prochain. Le finale de la saison 2 a été diffusé en mai 2018, et la saison 4 sera diffusée plus tard cette année.





FX avait renouvelé Atlanta pour une saison 4 en août 2019. Les saisons 3 et 4 ont été filmées d'une traite.Apparemment, la saison 3 d'Atlanta continuera dans la lignée de ce que l'on connait, on peut donc s'attendre à de l'inattendu.La dramédie suit Donald Glover et Brian Tyree Henry , des cousins qui essaie de percer sur la scène musicale d'Atlanta. Le casting est complété par Lakeith Stanfield et Zazie Beetz . Atlanta a été créée et est produite par Glover.Dans le season finale de la saison 2, Earn (Glover) a lutté pour que tout soit prêt avant le départ de l'équipe pour la tournée européenne d'Al. Atlanta a gagné deux Golden Globes et cinq Emmy Awards pour ses deux premières saisons.

