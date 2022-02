Stranger Things: Des dates pour la saison 4, coupée en deux parties

News Séries

Netflix a enfin dévoilé les dates pour la saison 4 de sa série Stranger Things, qui sera divisée en deux parties.

Après presque trois ans d'attente, des petites teasers ici et là, on sait enfin que la saison 4 de Stranger Things sera divisée en deux volumes. Le premier sera diffusé le 27 mai et le second cinq semaines plus tard, le 1er juillet.





Les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, ont annoncé la nouvelle en expliquant qu'il avait fallu neuf scripts, près de 800 pages, presque deux ans de tournage, des milliers de plans d'effets spéciaux et des épisodes presque deux fois plus longs que les saisons précédentes, la saison 4 de Stranger Things avait été la plus compliquée à ce jour. Toutes les personnes impliquées sont fières du résultat, et ont hâte de le partager avec nous.

