Stranger Things prendra fin avec sa saison 5, mais il pourrait y avoir des spin-offs

21/02/2022

La fin est relativement proche pour Stranger Things.

Netflix a annoncé que son phénomène surnaturel était renouvelé pour une cinquième et dernière saison, avant même le lancement de sa très longtemps retardée saison 4.





Les créateurs de la série, Matt et Ross Duffer, ont expliqué qu'il y a sept ans, ils avaient planifié toute l'histoire de la série. A ce moment là, ils avaient estimé que l'histoire prendrait quatre ou cinq saisons pour être racontée. Quatre saisons n'auraient pas été suffisantes, la saison 5 sera donc la dernière.En annonçant la nouvelle, les producteurs ont aussi évoqué la, en écrivant que beaucoup d'histoires excitantes pourraient être racontées dans l'univers de Stranger Things: de nouveaux mystères, de nouvelles aventures, de nouveaux héros inattendus. Mais ils espèrent d'abord que nous resteront avec eux pour finir ce conte sur une fille nommée Eleven et sur ses amis courageux, d'un chef de police brisé et d'une mère féroce, d'une petite ville nommée Hawkins et d'une dimension alternative uniquement connue sous le nom d'Upside Down.

