The Blacklist renouvelée pour une saison 10

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/02/2022 à 11h45 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - NBC

NBC a renouvelé son drame The Blacklist pour une saison 10.

Le drame criminel mené par James Spader reviendra pour une dixième saison. Spader, qui joue Red Reddington, un maitre du crime qui travaille avec le FBI pour arrêter les criminels les plus dangereux, a confirmé la nouvelle.





A ce jour, la saison 9 de The Blacklist réunit en moyenne 5.1 million de téléspectateurs, pour un taux de 0.6; des chiffres qui sont quasiment similaires à ceux de la saison précédente.La saison 9 a connu beaucoup de changements à la fois devant et derrière la caméra, puisque l'actrice principale Megan Boone a quitté la série à la fin de la saison 8, et que le créateur, auteur et producteur Jon Bokenkamp est parti en même temps.

Source : TV Line