The Man Who Fell to Earth: une date et un trailer pour la nouvelle série de Showtime

Seriesaddict.fr le 23/02/2022 à 12h37 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Showtime

Showtime a dévoilé un trailer et une date pour The Man Who Fell to Earth, sa série inspirée du roman de Walter Tevis et du film iconique avec David Bowie.

The Man Who Fell to Earth débutera le dimanche 24 avril prochain avec deux épisodes, et sera menée par Chiwetel Ejiofor et Naomie Harris.





Comme le suggère le trailer, Faraday (l'alien du titre) arrive sur Terre à un point clé de l'évolution humaine, et doit se confronter à son passé pour déterminer notre futur. Justin, l'humaine qu'il recherche, doit à son tour se confronter à ses propres démons dans la course pour sauver non pas un mais deux mondes.Le casting est complété par Clarke Peters , Annelle Olaleye, Jimmi Simpson Kate Mulgrew , Joana Ribeiro, Rob Delaney Sonya Cassidy et Bill Nighy

Source : TV Line