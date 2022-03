Nouvelles séries TV mars 2022 : Diabolical, Human Resources, Halo...

News Séries

04/03/2022

Human Resources

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en mars 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de mars :



JEUDI 3 MARS



Joe vs. Carole - Peacock

Synopsis : Basée sur la vie de Joe Exotic, l'ancien exploitant de zoo de l'Oklahoma et éleveur de gros chats qui a été jugé et condamné à 22 ans de prison pour avoir comploté pour assassiner un autre passionné de gros chats.

Note d'envie de voir la série : 8/10



Our Flag Means Death - HBO Max

Synopsis : La carrière de Stede Bonnet dans le rôle du "Gentleman Pirate" pourrait bien être la pire crise de la quarantaine de l'Histoire. En 1717, Bonnet, un major de l'armée anglaise retraité avec une grande plantation dans les Barbades, a abandonné sa famille et sa fortune, acheté un bateau, et rejoint le célèbre Barbe Noire pour une vie, soit assez courte, de pirate.

Note d'envie de voir la série : 6/10