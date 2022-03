Russian Doll: une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/03/2022 à 15h25 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix a enfin dévoilé la date de la saison 2 de sa dramédie Russian Doll.

La comédie de boucle temporelle reviendra pour sa saison 2 le mercredi 20 avril... soit plus de trois ans après sa première saison! On a aussi droit à de premières images de la nouvelle saison, grâce au petit teaser dévoilé:





On y voit Nadia ( Natasha Lyonne )monter dans un métro, sortir d'une tombe, tomber du ciel, et dévaler des escaliers. On l'entend aussi déclarer "quand l'univers vous fait chier, laissez le faire".La saison 2 prend place quatre ans après la première. Nadia est rejointe par Alan ( Charlie Barnett ) après qu'ils se soient tous les deux échappés de leur boucle temporelle dans la saison 1. Découvrant un destin encore pire que des morts sans fin, Nadia et Alan doivent creuser encore plus loin dans leur passé en empruntant un portail temporel inattendu situé dans un des endroits les plus connus de New-York. Annie Murphy et Sharlto Copley rejoignent le casting de la saison 2 de Russian Doll.

Source : TV Line