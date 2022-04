The Big Leap annulée après une saison

News Séries

Seriesaddict.fr le 10/04/2022 à 14h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - FOX

The Big Leap n'aura pas de saison 2.

FOX a annulé sa dramédie de danseurs après seulement une saison.





Réunissant en moyenne 2 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.4, The Big Leap a été dernière ex-aequo avec Pivoting en termes de taux, et fait partie des trois dernières en termes d'audiences.La série racontait l'histoire d'une télé réalité à la "So you think you can dance", produite par Scott Foley , qui menait aussi le casting dans le rôle de Nick, qui recrutait des gens de tous les jours pour danser une version réimaginée du Lac des Cygnes. Dans la fin de la saison 1, et maintenant de la série, la troupe a performé en live et Nick se demandait si ses chefs fictionnels allaient renouveler sa série pour une seconde saison.

Source : TV Line