Pas de saison 2 pour Ordinary Joe

News Séries

Seriesaddict.fr le 12/04/2022 à 09h07 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - NBC

Il n'y aura plus de scénario alternatifs pour Ordinary Joe: NBC a annulé sa série après seulement une saison.

Le drame mené par James Wolk réunissait en moyenne 3.3 millions de téléspectateurs par épisode, pour un taux de 0.5 sur la cible des 18/49 ans.





La série explorait les trois vies parallèles de son héros Joe (Wolk), après un choix important à un carrefour dans sa vie. Dans une timeline, Joe a rencontré Amy ( Natalie Martinez ) après avoir obtenu son diplôme à l'université. Les deux se sont mariés, et il est devenu rock star. Dans une autre réalité, Joe et sa meilleure amie Jenny ( Elizabeth Lail ) étaient mari et femme, et il travaillait comme infirmier pour assurer les besoins médicaux de leur fils. Dans la troisième réalité, Joe était policier et avait retrouvé Amy une fois adulte.Dans le season finale, qui est maintenant series finale, Joe s'est retrouvé à un carrefour amoureux dans ses trois réalités. Après avoir détruit sa voiture et avoir failli mourir dans un accident de voiture, le Joe rockeur est entré en cure de désintoxication, mais n'y est pas resté très longtemps.

Source : TV Line