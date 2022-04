Angelyne: une date et un trailer pour la série de Peacock avec Emmy Rossum

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/04/2022

2022 - Peacock

Peacock a dévoilé une date et un teaser pour sa nouvelle mini-série, Angelyne.

Menée par Emmy Rossum (Shameless (US)) qui jouera le rôle de l'icône de Los Angeles, les huit épisodes de la série seront diffusés dès le jeudi 19 mai.





Dans le teaser, on peut voir Rossum dans son rôle d'Angelyne, avec ses cheveux blonds, sa voiture rose et son décolleté plongeant, alors qu'elle dit qu'elle ne peut pas juste raconter son histoire, que c'est quelque chose dont on doit faire l'expérience.La série raconte l'histoire d'Angelyne, une reine qui brille dans le noir et icone originale des billboard de Los Angeles qui a infiltré la pop culture et est devenue célèbre dans les années 80 quand une série de billboards la mettant en avant avec ses formes généreuses a commencé à apparaître autour de LA.Le casting est complété par Martin Freeman (Fargo), Alex Karpovsky (Girls), Hamish Linklater (Legion), Charlie Rowe (Salvation), Lukas Gage (The White Lotus), Michael Angarano (This Is Us), Molly Ephraim (Last Man Standing) et David Krumholtz (The Deuce).

Source : TV Line