AMC commande un spin-off de The Walking Dead sur Maggie et Negan

11/03/2022

AMC a commandé un nouveau spin-off pour sa série culte The Walking Dead, avec Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan).

La nouvelle série, nommée Isle of the Dead, débutera en 2023 et suivra le duo improbable dans un Manhattan post-apocalyptique coupé depuis longtemps de la terre ferme.



Ce qu'il reste de New York est repli de walkers et d'habitants qui ont fait de la ville leur propre monde rempli d'anarchie, de danger, de beauté et de terreur.



L'ancien de The Walking Dead Eli Joné produira la première saison de 6 épisodes aux côtés de Cohan et Morgan, la série étant supervisée par Scott M. Gimple.





Suivant Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond et le futur Tales of the Walking Dead et un autre spin-off encore sans nom sur Daryl et Carol spinoff, Isle of the Dead sera le cinquième spin-off de The Walking Dead.

