Never Have I Ever prendra fin avec sa saison 4

11/03/2022

Netflix a renouvelé sa comédie Never Have I Ever pour une quatrième et dernière saison.

La saison 3 n'a pas encore été diffusée, mais devrait débuter plus tard cette année.





La saison 4 sera diffusée en 2023, et sa production débutera probablement dans quelques mois.La comédie, créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, avait été renouvelée pour une saison 3 en août 2021. Never Have I Ever met en scène Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi, une adolescente américaine d'origine indienne qui fait le deuil de son père récemment décédé et essaie d'évoluer malgré les pièges sociaux et romantiques du lycée.La fin de la saison 2 avait vu Devi se reconnecter avec Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet), après li avoir dit ne plus vouloir de relation avec lui si il voulait la garder secrète. Au même moment Ben (Jaren Lewison) a appris que Devi avait eu des sentiments pour lui plus tôt dans la saison.

