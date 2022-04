And Just Like That… renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/03/2022 à 17h16 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO Max

HBO a renouvelé son revival de Sex And The City, And just like that… pour une saison 2.

Carrie, Miranda et Charlotte seront de retour pour une saison 2 de And just like that…





Le renouvellement n'est pas une grande surprise: Sarah Jessica Parker , qui a repris son rôle de Carrie Bradshaw dans le revival dont elle est aussi productrice, a déjà dit qu'elle était complètement prête à revenir pour une saison 2. Qui plus est, And Just Like That… est la série qui a le plus de succès sur HBO Max à ce jour selon le chef du service de streaming, Casey Bloys, qui a dit qu'en terme de visionnage, c'était phénoménal.Le revival a débuté sa première saison de 10 épisodes en janvier. En plus de Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis ont repris leurs rôles respectifs de Miranda et Charlotte. D'autres personnages de la série originale ont aussi participé au revival: Mario Cantone (Anthony), David Eigenberg (Steve) et Evan Handler (Harry). De nouveaux acteurs sont venus compléter le casting: Sara Ramirez Karen Pittman et Sarita Choudhury

Source : TV Line