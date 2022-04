My Brilliant Friend renouvelée pour une quatrième et dernière saison

News Séries

L'histoire d'Elena et de Lila prendra fin dans une quatrième et dernière saison.

HBO a renouvelé sa série My Brilliant Friend pour une quatrième et dernière saison.





La dernière saison, dont la date de diffusion n'est pas encore connue, se basera sur The Story of the Lost Child, le quatrième roman de la quadrilogie d'Elena Ferrante.Une décision logique, qui aura permit à l'histoire d'Elena et Lila d'être racontée entièrement, sans dépasser l'œuvre de l'auteure.My Brilliant Friend raconte l'histoire d'Elena Greco et de l'amie la plus importante de sa vie. Elle a rencontré Raffaella Cerullo, qu'elle a toujours appelée Lila, au début de l'école primaire, en 1950. La série prend place dans une Naples dangereuse et fascinante, et leur histoire s'étend jusqu'à couvrir plus de 60 ans de leurs vies et explore le mystère de Lila, l'amie brillante d'Elena qui est, d'une certaine façon, à la fois sa meilleure amie et sa pire ennemie.

