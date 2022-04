La nouvelle version de SeriesAddict se précise

News Séries

Seriesaddict.fr le 31/03/2022 par Charlotte Papet

Better Call Saul - 2017 - AMC

Comme vous le savez, nous préparons la nouvelle version de SeriesAddict et celle-ci arrive bientôt !

Depuis de longs mois, nous travaillons sur une nouvelle version du site qui tarde à sortir. Plusieurs événements ont fait de ce retard un plus grand retard mais ça y est, nous commençons à voir le bout !



Si le site est un peu délaissé ces derniers temps, c'est aussi parce que nous mettons toute notre énergie dans cette nouvelle version qui devrait, nous l'espérons, vous plaire et vous proposer beaucoup plus de choses ! Plus de possibilités de découvrir des séries, un suivi beaucoup plus précis, de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles choses plus pratique... Nous y travaillons dur et nous espérons que vous serez au rendez-vous pour continuer à vivre votre passion des séries avec nous !



Nous pensons que le site sera mis en ligne pour la rentrée, soit courant septembre. En attendant, nous essayons de garder le cap avec cette version pour vous tenir au courant au minimum des infos des séries et en créant les fiches séries des nouveautés mais il est vrai que nous ne serons pas à la pointe de l'actu ces prochains mois et nous nous en excusons.



Merci pour votre fidélité et votre patience, nous avons hâte de vous présenter le nouveau site.