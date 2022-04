Only Murders in the Building: Une date et un teaser pour la saison 2

News Séries

La nouvelle recherche du meurtrier commencera cet été pour Only Murders in the Building.

Hulu a confirmé que la saison 2 de Only Murders in the Building débuterait le mardi 28 juin, moins de neuf mois après la diffusion du season finale de la première saison. Le streamer a aussi dévoilé un teaser:





Presque immédiatement après avoir dévoilé l'identité du tueur de Tim Kono dans le finale de la saison 1 (je ne vous dis rien, si vous ne l'avez pas vue, la série vaut le détour), Only Murders in the Building a ouvert la voie d'un nouveau mystère, qui mènera la série dans une toute nouvelle direction. Charles et Oliver ont couru dans l'appartement de Mabel, où ils ont trouvé leur acolyte couverte de sang... la présidente du conseil de l'immeuble, Bunny Fogler, a été assassinée avec les aiguilles à tricoter de Mabel... quelques secondes plus tard, le SWAT a arrêté le trio.Dans la seconde saison, Charles, Oliver et Mabel se retrouvent au cœur d'une course pour démasquer le tueur de Bunny. Malheureusement, ils vont devoir faire face à trois complications: le trio est publiquement impliqué dans l'homicide de Bunny, ils sont désormais les sujets d'un podcast et ils doivent faire avec leurs voisins qui les pensent coupables.

