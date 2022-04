The Good Doctor et The Rookie renouvelées sur ABC

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/04/2022 à 11h41 par Amelie Brillet | Agenda | 0

The Good Doctor - 2022 - ABC

ABC a renouvelé deux de ses drames, The Good Doctor et The Rookie.

The Good Doctor sera de retour pour une sixième saison, et The Rookie pour une cinquième saison.



A ce jour, la saison 5 de The Good Doctor réunit en moyenne 7.2 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.9 sur la cible des 18/49 ans. Elle se place première en termes d'audience, et troisième en termes de taux, parmi les huit drames diffusés cette saison sur la chaîne.





Source : TV Line