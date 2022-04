Snowfall prendra fin avec sa saison 6

News Séries

Seriesaddict.fr le 08/04/2022 à 13h38 par Amelie Brillet

FX a renouvelé son drame Snowfall pour une sixième et dernière saison.

L'Histoire de Franklin n'aura probablement pas une fin heureuse, mais elle aura droit à une vraie conclusion.





La mort soudaine et tragique de la star de basket Len Bias en 1986 a joué un rôle jouera un rôle majeur dans la dernière saison. C'est à cause de ce triste événement que l'épidémie de cocaïne fera la Une des journaux et deviendra la cible des faiseurs de loi de tous bords. Une force militaire de la police de Los Angeles décidera quant à elle que le seul moyen de gérer cette dangereuse épidémie de drogue est d'utiliser la force à l'encontre des gens de couleur.

Source : TV Line