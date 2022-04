Feud saison 2 révèle son sujet et son casting

News Séries

2018 - FX

FX nous prépare une nouvelle histoire de rivalité avec la saison 2 de Feud.

Près de cinq ans après la fin de FEUD: Bette and Joan, la chaîne a casté Naomi Watts pour mener la saison 2, qui racontera la trahison de l'auteur Truman Capote à l'égard de ses amies féminines.



On comprendra de quelle façon Capote a trahi plusieurs de ses amies (alias ses Swans) en publiant la nouvelle "La côte Basque", en 1965. Les héroïnes de la nouvelle étaient des versions très peu déguisées de ses amies et confidentes, et a révélé beaucoup de leurs secrets les plus scandaleux. A la suite de la publication, les femmes ont coupé tout contact avec Capote, et la nouvelle a subit un gros contrecoup.



Pour la série, FX s'est inspirée de "Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era", le roman de 2021 de Laurence Leamer.



Watts jouera le rôle de la mondaine Barbara “Babe” Paley, et le casting pour le rôle de Capote n'a pas encore été finalisé. Gus Van Sant réalisera les 8 épisodes, et Jon Robin Baitz (créateur de Brothers And Sisters) écrira les épisodes et servira de showrunner.

