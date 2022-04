Evil: Une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Paramount+ a dévoilé une date et un teaser pour la saison 3 de Evil.

Le drame surnaturel/horrifique débutera sa troisième saison le dimanche 12 juin.





Le service de streaming a aussi dévoilé un premier teaser, avec les premières images de la saison, et pas mal de langues...La deuxième saison acclamée et retardée par la pandémie a été diffusée l'année dernière en deux parties, fin juin et fin août 2021. Entre les deux, Evil a été renouvelée pour une troisième saison. La saison 3, qui sera composée de 10 épisodes, sera diffusée à un rythme hebdomadaire.La saison 3 reprendra là où la seconde saison s'est arrêtée.

