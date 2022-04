News Séries

Seriesaddict.fr le 10/04/2022 à 14h06 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix s'apprête à refermer le livre de l'histoire de la famille Locke, en annonçant que sa série Locke & Key prendra fin avec sa saison 3 déjà annoncée.

La saison 3 sera la dernière pour Locke & Key.





Toutefois, pas de craintes à avoir, la série devrait avoir une réelle conclusion. Les showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill ont expliqué dans un communiqué que dès qu'ils ont commencé à travailler sur la série, ils ont compris que trois saisons seraient idéales pour amener la famille Locke à une conclusion satisfaisante.Avec sa troisième saison qui sera diffusée plus tard cette année, Locke & Key est une série horrifique/fantastique qui se concentre sur trois frères et sœurs qui, après l'horrible meurtre de leur père, déménagent dans leur maison ancestrale dans le Massachusetts, et comprennent que la maison a des clés magiques qui leur fournissent beaucoup de pouvoirs. Mais un démon veut aussi les clés, et fera tout pour les obtenir.La série met en scène Darby Stanchfield (Nina Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke) et Jackson Robert Scott (Bode Locke).

Source : TV Line