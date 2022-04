Severance renouvelée pour une saison 2

News Séries

15/04/2022

Apple TV+ a renouvelé sa série dystopique Severance pour une saison 2.

Le drame mené par Adam Scott sera de retour pour une seconde saison.





Scott jour le rôle de Mark, un employé de la mystérieuse Lumon Industries. Chez Lumon, les employés doivent subir une chirurgie appelée "severance", séparant leurs souvenirs du travail de leurs souvenirs personnels. Lorsqu'il est au travail, Mark n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa vie personnelle, et vice versa. Mais quand un ancien collègue vient chez lui pour lui poser des questions sur Lumon, Mark commence à rechercher ce que fait sa société exactement. Patricia Arquette partage l'affiche dans le rôle de la supérieure de Mark, Harmony Cobel, et Britt Lower interprète sa nouveau collègue rebelle Helly. John Turturro et Zach Cherry jouent les employés de Lumon Irving et Dylan, et Tramell Tillman joue l'homme de main Milchick. Ben Stiller est réalisateur et producteur, et Dan Erickson est est auteur et créateur.Severance a débuté en février, et sa première saison vient de prendre fin.

