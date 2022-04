Des dates pour In the Dark, Roswell et 2 autres séries sur CW

News Séries

Roswell, New Mexico - 2021 - CW

La CW a rempli sa grille de programmation estivale avec des romances aliens, des meurtres, des mystères, et pas mal d'autres choses.

La chaîne a décidé de programmer des séries attendues depuis un moment par les fans!



Grille de programmation de l'été 2022 de la CW:



JEUDI 2 JUIN

Coroner (début saison 4)



LUNDI 6 JUIN

Roswell, New Mexico (début saison 4)

In the Dark (début saison 4)



JEUDI 30 JUIN

Devils (début saison 2)



A ce jour, The CW a déjà renouvelé All American, The Flash, Kung Fu, Nancy Drew, Riverdale, Superman & Lois et Walker pour la saison 2022/2023.

