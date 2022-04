The Cleaning Lady renouvelée pour une saison 2

News Séries

FOX a renouvelé son drame The Cleaning Lady pour une saison 2.

Le nouveau drame criminel reviendra pour une seconde saison.





Durant ses 10 premiers épisodes, The Cleaning Lady a réuni en moyenne 5.2 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.7 sur la cible des 18/49 ans, n'étant devancée que par 911 parmi tous les drames de la FOX, et passant facilement devant les autres nouveautés Our Kind of People , et la déjà annulée The Big Leap Basée sur la série argentine La chica que Limpia, The Cleaning Lady met en scène Elodie Yung dans le rôle de Thony, une immigrante sans papiers qui devient femme de ménage pour une puissante mafia, en échange de soins pour son fils immunodépressif, Luca.Le casting est complété par Adan Canto Martha Millan , Ivan Shaw, Oliver Hudson et Liza Weil

