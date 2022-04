Winning Time renouvelée pour une saison 2

News Séries

HBO a renouvelé sa nouvelle série, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, pour une saison 2.

La série, dont le gros casting inclut John C. Reilly , Quincy Isaiah, Adrien Brody Tracy Letts et Julianne Nicholson est basée sur le livre de Jeff Pearlman: Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s.Co-créée par Max Borenstein et Jim Hecht, la première saison est en cours de diffusion, et prendra fin le dimanche 8 mai.Même si l'idée de base était de terminer la série avec l'annonce de Magic Johnson en 1991 qu'il avec contracté le VIH, HBO a mis une option sur l'autre livre de Pearlman, Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phl, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty. Le patron de HBO, Casey Bloys, a déclaré que si les histoires et les différentes ères étaient là, pourquoi ne pas les explorer ?

