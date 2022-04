For All Mankind: une date et un teaser pour la saison 3

News Séries

Seriesaddict.fr le 20/04/2022 à 08h24 par Amelie Brillet

2022 - Apple TV+

Apple TV+ a dévoilé une date et un trailer pour la saison 3 de sa série, For All Mankind.

Le streamer a annoncé le retour de sa série For All Mankind pour le vendredi 10 juin. La saison 3 de 10 épisodes aura un rythme hebdomadaire.





Dans le teaser, Apple TV+ nous montre la présence d'astronautes sur la surface de Mars en 1995. "Unis derrière un objectif commun, rien ne peut nous arrêter", dit une voix off sur la vidéo.Dans la troisième saison du drame sur une réalité alternative, qui prendra place au début des années 90, la planète rouge devient le nouvel enjeu de la course spatiale, pas seulement pour les USA et l'Union Soviétique, mais aussi pour un nouvel arrivant inattendu avec beaucoup à prouver et encore plus d'enjeux.Au casting, on retrouvera une nouvelle fois Joel Kinnaman Sonya Walger , Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson , Coral Peña et Wrenn Schmidt . Ils seront rejoints par Edi Gathegi dans le rôle de Dev Ayesa, un visionnaire charismatique, avec le regard fixé dans les étoiles.

