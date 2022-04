Loot: une date et des photos pour la comédie d'Apple TV+ avec Maya Rudolph

News Séries

20/04/2022

Apple TV+ a dévoilé une date et des images pour Loot, sa nouvelle comédie menée par Maya Rudolph.

L'ancienne du Saturday Night Live joue une milliardaire dans la nouvelle comédie sur un lieu de travail du streamer, qui débutera avec trois épisodes le vendredi 24 juin. Les autres épisodes de la saison qui en compte 10 seront diffusés à un rythme hebdomadaire.



Loot suit la milliardaire Molly Novak (Rudolph), dont la vie de luxe est ternie par la trahison de son mari de 20 ans. Après une descente aux enfers très publique qui la mène dans les tabloïds, Molly se tourne vers une fondation de charité en son nom menée par Sofia (MJ Rodriguez). Molly s'engage alors dans un voyage de découverte de soi, où donner aux autres pourrait bien être ce dont elle a besoin pour se retrouver elle-même.



Le casting est complété par Joel Kim Booster qui joue l'assistant loyal de Molly Nicholas, Nat Faxon qui joue le comptable de la fondation et Ron Funches dans le rôle de Howard, le cousin de Sofia.



Alan Yang (Parks and Recreation) et Matt Hubbard (30 Rock) sont co-créateurs et auteurs.





Source : TV Line