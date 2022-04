Strangers Things: le trailer officiel pour la première partie de la saison 4 est enfin là

News Séries

On nous tease la saison 4 de Stranger Things depuis longtemps, et on attend la nouvelle saison depuis encore plus longtemps.

Si il va encore falloir attendre pour découvrir les épisodes, Netflix nous a enfin dévoilé le trailer officiel complet de la première partie de la saison 4, qui sera diffusée dès le vendredi 27 mai:





On comprend que le ton de la série va davantage se tourner vers les films d'horreur. Le Dr. Sam Owens (Paul Reiser) donne le ton en déclarant à une Eleven toujours sans pouvoirs qu'une guerre arrive, et que ses amis à Hawkins vont être dans l'œil du cyclone. Il ajoute que sans elle, la guerre est perdue d'avance.Comme annoncé précédemment, cette avant dernière saison sera diffusée en deux parties, et