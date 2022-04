Queer as Folk: une date et des photos pour le reboot de Peacock

News Séries

Peacock a dévoilé une date, des photos et des descriptions de personnages pour Queer as Folk (2022), sa version modernisée de la série gay culte.

La nouvelle version de Queer as Folk sera diffusée dès le jeudi 9 juin.



Créée par Stephen Dunn (avec Russel T. Davies, créateur de la version originale, en producteur), la nouvelle version suivra un groupe d'amis divers à la Nouvelle Orléans, dont les vies sont transformées après une tragédie.



En plus du casting principal, détaillé plus bas, on retrouvera dans la série Kim Cattrall dans le rôle de Brenda, une femme du sud habituée du Martini, devenue riche après avoir grandi dans la pauvreté; Juliette Lewis dans le rôle de Judy, une mère célibataire qui est plus une amie qu'une mère pour ses adolescents; Ed Begley Jr., un père émotionnellement distant; Chris Renfro dans le rôle de Daddius, un hédoniste; Sachin Bhatt dans le rôle d'Ali, un travailleur du sexe empathique; Benito Skinner dans le rôle de Jack Cole Jordan, un influenceur; Nyle DiMarco dans le rôle de Leo, un étudiant charmant; Lukas Gage dans le rôle d'Eric, un entraîneur personnel; Megan Stalter dans le rôle de Meg, qui voudrait devenir chanteuse; Olli Haaskivi dans le rôle de George, un "ami du centre commercial" et Calvin Seabrooks dans le rôle de Taylor, un invité récalcitrant.



Un homme charmant et parfois chaotique qui a peur de l'engagement et qui trouve une raison de rester à la Nouvelle Orléans après qu'une tragédie touche sa communauté. Fin Argus (Mingus)Un lycéen dont la confiance en soi masque le manque de vraies expériences. Jesse James Keitel (Ruthie)Une trans, à moitié ancienne fêtarde qui a du mal à grandir. Candace Grace (Shar)Professeur non binaire qui passe de la transition hasardeuse entre punk et parentalité. Johnny Sibilly (Noah)Un avocat talentueux qui n'est pas aussi stable qu'il n'y parait. Ryan O’Connell (Julian)Un nerd de la pop culture avec une paralysie cérébrale qui est plus que prêt pour prendre son indépendance. Armand Fields (Bussey)Drag Queen en chef et matriarche de la scène locale. Eric Graise (Marvin)Un jeune homme désabusé qui passe sa vie dans les bards et se fiche des problèmes des autres.

