Hacks: une date et un teaser pour la saison 2

HBO Max a dévoilé une date et un teaser pour la saison 2 de sa dramédie Hacks.

La comédie, qui avait reçu un très bon accueil critique, reviendra pour sa seconde saison à partir du jeudi 12 mai. Les 8 épisodes seront diffusés sur un rythme hebdomadaire:





Au retour de la série, le mentorat sombre entre la légendaire comédienne de Las Vegas Deborah Vance ( Jean Smart ) et sa jeune auteure hautaine Ava ( Hannah Einbinder ) continue à évoluer alors qu'elles traversent le pays pour présenter le nouveau spectacle de stand-up de Deborah.Dans le teaser on voit les deux femmes faire du shopping, faire du bateau, boire et, bien sur, se disputer violemment. Reste à savoir si la trahison secrète d'Ava fera surface pour déchirer les deux femmes. Laurie Metcalf (The Conners), Ming-Na Wen (The Book of Boba Fett) et Martha Kelly (Baskets) ont rejoint le casting de la saison 2, et Margaret Cho fera une apparition en guest star.

