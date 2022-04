The Time Traveler's Wife: une date et un trailer pour la saison 1

News Séries

Seriesaddict.fr le 26/04/2022 à 19h12 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - HBO

HBO a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série, The Time Traveler’s Wife.

L'adaptation du roman d'Audrey Niffenegger débutera le dimanche 15 mai. La première saison comptera 6 épisodes.





Ecrite par Steven Moffat (Doctor Who), la série racontera l'histoire d'amour compliquée et magique entre Clare Abshire ( Rose Leslie ) et Henry DeTamble ( Theo James ), ce dernier ne restant jamais au même endroit très longtemps. Le casting est complété par Desmin Borges et Natasha Lopez The Time Traveler’s Wife avait déjà été adapté au cinéma en 2009, avec Rachel McAdams et Eric Bana dans les rôles principaux.

Source : TV Line