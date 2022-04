Night Sky: date et trailer pour la série avec J.K. Simmons et Sissy Spacek

News Séries

Prime Video a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série de science-fiction, Night Sky.

Menée par J.K. Simmons et Sissy Spacek, la première saison de 8 épisodes de Night Sky sera diffusée dès le vendredi 20 mai.





On suivra Irene et Franklin York, un couple qui a découvert il y a des années une chambre enterrée dans leur jardin, qui mène à une planète étrange et désertée. Ils ont gardé le secret jusque là, mais tout change quand une jeune homme énigmatique entre dans leurs vies. Et la chambre qu'ils croyaient si bien connaitre se révèle être beaucoup plus que ce qu'ils auraient pu imaginer.Le casting est complété par Chai Hansen (Shadowhunters), Kiah McKirnan (Mare of Easttown), Julieta Zylberberg (Separadas), Rocío Hernández (Las Estrellas) et Adam Bartley (Longmire).

