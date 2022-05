Raising Dion annulée après deux saisons

News Séries

Seriesaddict.fr le 06/05/2022 à 10h46 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

Netflix a annulé sa série Raising Dion après deux saisons.

Le drame familial de super-héros a été annulé après seulement deux saisons.





La saison 2 de Raising Dion avait été diffusée le 1er février dernier.La série suivait l'histoire de Nicole ( Alisha Wainwright ) et de son fils Dion après que ce dernier commence à manifester des pouvoirs mystérieux, comme ceux d'un super héros.Deux ans après qu'il ait battu The crooked Man ( Jason Ritter ), la saison 2 suivait Dion alors qu'il continuait à parfaire ses pouvoirs avec l'aide de sa mère et de Tevin.

Source : TV Line