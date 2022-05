From renouvelée pour une saison 2

News Séries

Epix a renouvelé From, sa série horrifique/science-fiction, pour une saison 2.

Créée par John Griffin, la série lève peu à peu le mystère qui pèse sur une ville cauchemardesque qui piège tous ceux qui y entrent. Dans la saison 2, des vérités cachées sur la nature et les origines terrifiantes de la ville commencent à émerger, alors même que la vie de ses habitants est plongée dans le chaos à cause de l'arrivée de mystérieux nouveaux venus.La production de la saison 2 de From devrait commencer cet été, pour une diffusion lus tard dans l'année.Dans From, Harold Perrineau mène un casting composé de Catalina Sandino Moreno Hannah Cheramy , Simon Webster, Ricky He Elizabeth Saunders et Avery Konrad

