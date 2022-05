Pachinko renouvelée pour une saison 2

News Séries

Apple TV+ a renouvelé sa série Pachinko pour une saison 2.

L'histoire épique de Sunja va continuer à être racontée. L'adaptation du roman de Min Jin Lee aura droit à une seconde saison.





La première saison a commencé le 25 mars, et a pris fin il y a quelques jours.Épique et racontée dans trois langues différentes (coréen, japonais et anglais), Pachinko raconte les espoirs et les rêves d'une famille d'immigrés coréen à travers quatre générations qui quitte leur terre natale pour survivre et s'épanouir. Commençant dans la Corée du Sud en 1900, l'histoire est racontée à travers le regard d'une matriarche remarquable, Sunja, qui triomphe malgré les obstacles.

