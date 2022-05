Batwoman et Legends of Tomorrow annulées

News Séries

Seriesaddict.fr le 04/05/2022 à 20h17 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - CW

CW a annulé ses deux séries de super-héros, Batwoman et Legends of Tomorrow.

Batwoman est donc annulée après trois saisons. Cette saison, la série réunissait en moyenne 760 000 spectateurs pour un taux de 0.2. Une chute de 20% en terme d'audiences, par rapport à la seconde saison. La série était treizième des 19 drames diffusés par la chaîne cette saison.





Les storylines pour la saison 4 auraient inclus davantage la dynamique de la famille Jet, on aurait aussi vu Ryan et Sophie heureux pendant un moment. Legends of Tomorrow a, quant à elle, été annulée après 7 saisons.Pour sa dernière saison, la série réunissait en moyenne 860 000 spectateurs, pour un taux de 0.2, soit de meilleures audiences et un taux stable, par rapport à la saison précédente. Elle est neuvième des 19 drames de CW en terme d'audiences, et quatrième en terme de taux.

Source : TV Line