Space Force annulée après deux saisons

05/05/2022 par Amelie Brillet

Netflix a annulé sa comédie Space Force après deux saisons.

Le General Naird et son équipe ne reviendront pas pour une saison 3.





La comédie menée par Steve Carell suivait Naird, à qui on avait confié la mission de créer une sixième branche des forces armées des Etats-Unis, connue sous le nom de Space Force. L'annulation intervient deux mois après la diffusion de la saison 2.Le casting était complété par John Malkovich Ben Schwartz et Jimmy O. Yang Personnellement, malgré un casting génial et une première saison sympathique, on ne regrettera pas la série et sa saison 2 catastrophique!

Source : TV Line