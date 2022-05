Nouvelles séries TV mai 2022 : Obi-Wan Kenobi, The Time Traveler’s Wife...

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/05/2022 à 12h54 par Charlotte Papet | Agenda | 0

2022 - Hulu

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en mai 2022 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de mai :



DIMANCHE 1ER MAI



I Love That for You - Showtime

Synopsis : Joanna Gold, survivante d'une leucémie dans son enfance, poursuit son rêve de devenir présentatrice de télé-shopping. Pour se débarrasser de son étiquette de "fille qui a eu un cancer", elle déménage loin de ses parents, commence une romance, ce qu'elle n'avait jamais fait depuis qu'elle est adulte, et devient amie avec son idole, la star charismatique de la chaîne. Mais quand un petit mensonge à son patron devient énorme à cause d'un effet boule de neige, elle réalise que son rêve vient avec un énorme coût.

Note d'envie de voir la série : 6/10