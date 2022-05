Dollface annulée après deux saisons

News Séries

Hulu a annulé sa dramédie Dollface après deux saisons.

La saison 2, diffusée en février dernier, suivait Jules (Dennings), Stella (Shay Mitchell), Madison (Brenda Song) et Izzy (Esther Povitsky) après la pandémie, et après des cœurs brisés, et vers leurs 30 ans. Ayant retrouvé ses amis, Jules doit maintenir leur groupe face aux problèmes de la vie de tous les jours.

