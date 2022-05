Shining Vale renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2022 à 16h00 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Starz

Starz a renouvelé sa comédie horrifique Shining Vale pour une saison 2.

Comme la saison 1, la seconde saison sera composée de 8 épisodes. Le renouvellement intervient un mois après la fin de la première saison de Shining Vale, le 17 avril dernier.





La série met en scène Courteney Cox et Greg Kinnear en tant que couple marié, Pat et Terry Phelps, qui déménage dans la ville du Connecticut, Shining Vale, après que Pat ait eu une liaison. Mais alors qu'ils s'installent dans une ancienne demeure victorienne, Pat commence à voir un fantôme (joué par Mira Sorvino ), et comprendre si elle est possédée... ou juste dépressive.Cox, Kinnear et Sorvino reviendront bien dans la saison 3. Le casting est complété par Gus Birney et Dylan Gage dans les rôles de Gaynor et Jake, les enfants du couple et de Merrin Dungey dans le rôle de Kam, amie et éditrice de Pat.

Source : TV Line