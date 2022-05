Westworld: une date et un teaser pour la saison 4

News Séries

Seriesaddict.fr le 23/05/2022 à 16h15 par Amelie Brillet | Agenda | 1

2022 - HBO

Après deux ans de réparations, Westworld est prête à reprendre du service pour sa saison 4.

Le drame de science-fiction reviendra pour sa saison 4 à partir du dimanche 26 juin. La chaîne a aussi dévoilé un petit trailer, qui nous dit que ça fait un moment que l'on n'a pas rendu visite à Westworld. Et c'est le cas, puisque la saison 3 s'est clôturée il y a plus de deux ans, en mai dernier.





Dans le teaser de la saison 4, sur Perfect Day, le classique de Lou Reed, on peut voir Maeve ( Thandie Newton ), Caleb ( Aaron Paul ) et Dolores ( Evan Rachel Wood ) avec des plans sur la skyline de New York. Les choses prennent un tournant surréaliste quand Bernard ( Jeffrey Wright ) regarde un arbre et qu'il s'enflamme, suivit par des danseurs qui valsent dans les rues de la ville.Et bien sur, on nous promet une saison sanglante !

Source : TV Line