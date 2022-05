CBS renouvelle sa franchise FBI et The Equalizer pour deux saisons chacune

News Séries

Seriesaddict.fr le 20/05/2022 à 09h37 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - CBS

CBS affirme sa confiance dans ses séries; elle renouvelle toute la franchise des FBI, et The Equalizer, pour deux saisons supplémentaires chacune.

FBI reviendra pour des saisons 5 et 6, FBI: Most Wanted pour des saisons 4 et 5, FBI: International pour des saisons 2 et 3, et The Equalizer pour des saisons 3 et 4!



Cette saison, FBI réunit en moyenne 10.4 millions de téléspectateurs, pour un taux de 1.0 sur la cible des 18/49 ans. Elle est première en audiences, et seconde en taux de tous les drames de la chaîne.



FBI: Most Wanted quant à elle attire environ 8.9 million de téléspectateurs par semaine, avec un taux de 0.9. A peine moins que la saison précédente. Elle se classe cinquième et deuxième des drames de la chaîne.





La dernière venue de la franchise, FBI: International , a attiré une moyenne de 8.3 millions de téléspectateurs pour sa première saison, avec un taux de 0.8. Elle égale presque Ghosts et NCIS: Hawai’i en tant que meilleure nouvelle série.Enfin, The Equalizer a réunit en moyenne 9.5 millions de téléspectateurs pour un taux de 0.9; elle est quatrième et troisième des drames de CBS.

Source : TV Line