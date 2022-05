Never Have I Ever: une date pour la saison 3

News Séries

23/05/2022

2022 - Netflix

Netflix a dévoilé une date de lancement pour la saison 3 de sa série Never Have I Ever.

L'avant-dernière saison de 10 épisodes de la comédie du streamer débutera cet été, le vendredi 12 août.



La comédie adolescente prendra fin avec sa saison 4, qui a déjà été commandée et sera diffusée en 2023.



La série, créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, met en scène Maitreyi Ramakrishnan, adolescente de première génération Indo-Américaine qui fait le deuil de son père récemment décédé tout en essayant de survivre à sa vie sociale de lycéenne.



La fin de la saison 2 a vu Devi retrouver Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet), après qu'elle lui ait dit qu'elle ne voulait plus le fréquenter si il ne voulait pas qu'elle soit sa petite amie en public. Au même moment Ben Gross (Jaren Lewison) a appris qu'il plaisait vraiment à Devi plus tôt dans la saison, mais que ses amis l'avaient poussée vers Paxton.



Netflix a aussi dévoilé les premières images de la saison 3 de Never Have I ever:





Source : TV Line