Uncoupled: une date et un teaser pour la nouvelle série avec Neil Patrick Harris

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/06/2022 à 09h11 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2022 - Netflix

juiNetflix a dévoilé une date et un teaser pour sa nouvelle dramédie Uncoupled, menée par Neil Patrick Harris.

La dramédie, co-créée par Darren Star et Jeffrey Richman, sera diffusée dès le vendredi 29 juillet.





Les huit épisodes de 30 minutes suivront Michael (Harris), nouvellement célibataire, qui pensait que sa vie était parfaite jusqu'à ce que son mari Colin (Tuc Watkins) le quitte du jour au lendemain, après 17 ans de relation. Michael doit alors affronter deux de ses pires cauchemars: perdre celui qu'il pensait être son âme sœur, et se retrouver célibataire gay à New York au milieu de la quarantaine. Brooks Ashmanskas et Marcia Gay Harden complètent le casting.

Source : TV Line