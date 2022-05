CBS annule 5 séries dont B Positive, Good Sam et Magnum P.I.

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/05/2022 à 18h12 par Amelie Brillet

Magnum PI - 2022 - CBS

CBS fait le ménage dans ses séries, en annulant trois comédies et deux drames.

C'est donc terminé pour B Positive, United States of Al, Magnum, P.I. (2018), Good Sam et How we Roll.



United States of Al aura eu droit à deux saisons. La seconde a réuni en moyenne 5.9 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.6. Elle était stable par rapport à sa première saison, et cinquième des sept sitcoms de la chaîne.



Good Sam n'aura eu droit qu'à une seule saison. Le drame médical n'a réunit en moyenne que 4 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.5. Elle est dernière des 14 drames de CBS diffusés cette saison.





La comédie How We Roll a, elle aussi, été annulée après une seule saison. Elle a réuni en moyenne 4.6 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4. Elle est dernière des comédies de la chaîne.Peut-être davantage une surprise, Magnum P.I. (2018) est également annulée, après quatre saisons. Le reboot réunissait en moyenne 7.4 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.4. Elle était neuvième en termes d'audiences, et dixième en termes de taux. Le season finale de la saison 4, qui sert maintenant de series finale a été diffusé le 6 mai dernier.Enfin, B Positive a été annulée après deux saisons. La comédie réunissait en moyenne 5.7 millions de téléspectateurs, pour un taux de 0.6. Elle était sixième des sitcoms de la chaîne.