CW annule 7 séries dont Legacies, Charmed et Roswell, New Mexico

La CW a fait des dégâts cette semaine, en annulant sept séries !

C'est fini pour Roswell, New Mexico, In the Dark, Legacies, Charmed, 4400, Naomi et Dynasty. Elles rejoignent Batwoman et Legends of Tomorrow, qui avaient déjà été annulées.



Cette hécatombe inhabituelle pour la chaîne s'explique probablement par les rumeurs de vente de la chaîne, et son futur incertain.



Roswell, New Mexico débutera sa quatrième et désormais dernière saison le lundi 6 juin. C'est aussi la date de diffusion de la quatrième et dernière saison de In the Dark.