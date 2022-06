FX programme son été: What We Do in the Shadows, Reservation Dogs...

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/06/2022 à 10h35 par Amelie Brillet | Agenda | 0

What We Do In The Shadows - 2022 - FX

FX a dévoilé sa programmation série pour l'été 2022, avec des dates de retour ou de début pour 7 séries.

La comédie vampirique What We Do in the Shadows reviendra pour sa saison 4 le mardi 12 juillet avec deux épisodes. On verra les vampires regagner leur manoir, qui est sur le point de s'effondrer.



La comédie acclamée Reservation Dogs, sur un quator de jeunes indigènes attirés par le crime dans l'Oklahoma rural reviendra pour sa seconde saison le mercredi 3 août, également avec deux épisodes.



The Old Man, qui met en scène Jeff Bridges dans le rôle d'un ancien agent de la CIA vivant en dehors de la société, et John Lithgow dans le rôle de l'agent du FBI chargé de le retrouver, débutera le jeudi 16 juin avec deux épisodes.





Source : TV Line