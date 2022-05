NBC commande

News Séries

Seriesaddict.fr le 16/05/2022 à 16h46 par Amelie Brillet

2022 - NBC

NBC a commandé deux nouvelles séries pour sa saison 2022/2023; Quantum Leap et Lopez vs. Lopez.

La chaîne a commandé un drame, qui servira de suite à la culte Code Quantum, et une comédie:



Quantum Leap (2022)

Genre : Drame

Synopsis : Cela fait 30 ans que le docteur Sam Beckett est entré dans l'accélérateur Quantum Leap et a disparu. Aujourd'hui, une nouvelle équipe s'est rassemblée pour recommencer le projet dans l'espoir de comprendre les mystères derrière la machine, et l'homme qui l'a créée.

Casting : Raymond Lee, Ernie Hudson, Mason Alexander Park, Caitlin Bassett, Nanrisa Lee

Equipe : Steven Lilien, Bryan Wynbrandt, Martin Gero, Don Bellisario, Deborah Pratt







Lopez vs. Lopez

Genre : Comédie

Synopsis : La vie, les dysfonctionnements, les reconnexion; et tout ce qu'il y a entre, d'une famille de classe moyenne américaine.

Casting : George Lopez, Mayan Lopez, Selenis Leyva, Brice Gonzalez, Matt Shively

Equipe : Debby Wolfe, Bruce Helford