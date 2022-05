FOX commande Accused et Alert

News Séries

FOX a commandé deux nouvelles séries pour sa saison 2022/2023; Accused et Alert, .

La chaîne a commandé un procédural, et une un drame adapté de la série anglaise du même nom:



Accused (US)

Genre : Drame

Synopsis : Anthologie dans laquelle chaque épisode s'ouvre sur un accusé dans un tribunal, sans que l'on connaisse leur cas ni la finalité du jugement. Le drame est raconté du point de vue de l'accusé, pour que l'on puisse découvrir comment une personne ordinaire s'est retrouvée dans une situation extraordinaire, révélant comment une mauvaise décision en entraîne une autre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire demi-tour.

Casting : Michael Chiklis, Jill Hennessy

Equipe : Michael Cuesta, Howard Gordon, Alex Gansa, David Shore



Alert

Genre : Drame

Synopsis : Quand le fils de l'agente de police Nikki Parker disparait, elle rejoint le département de recherche des personnes disparues pour aider d'autres personnes à retrouver ceux qu'ils aiment, alors quelle recherche le sien. Six ans plus tard, son monde est bouleversé quand son ex-mari lui montre une photo de son fils, semblant prouver qu'il est en vie.

Equipe : John Eisendrath, Jamie Foxx